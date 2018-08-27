Минздрав отметил высокие показатели снижения смертности от онкозаболеваний в Омской области

27.08.18 16:49

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

27 августа. Interfax-Russia.ru - Показатели смертности от рака в Омской области лучше средних по стране, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

"Если по итогам 2017 года была смертность (от онкозаболевний - ИФ) 200 случаев на 100 тысяч населения, то у нас стоит задача снизить эту смертность до 185 случаев. Хочу отметить, что Омская область уже сейчас имеет показатели лучше, чем в среднем по стране: 190 случаев на 100 тысяч населения - это очень хороший показатель", - сказал С.Краевой журналистам по итогам осмотра Клинического онкологического диспансера.

Он подчеркнул, что в онкодиспансере есть высококвалифицированные врачи, современное медицинское оборудование, а также перспективы по дальнейшему наращиванию мощностей в части оборудования для диагностики и для лечения.

"Здесь создана передовая информационная система, которая позволяет отслеживать пациента с момента подозрения на этот грозный диагноз - онкологию, весь этап его диагностики, установки окончательного диагноза, назначение лечения, проведение всего комплекса лечебных мероприятий", - отметил замминистра.

Однако вместе с тем он подчеркнул, что есть направления работы, нуждающиеся в улучшении.

"По нормативам министерства здравоохранения должно пройти не более 14 дней от момента установки диагноза до начала терапии. В Омской области есть еще очень большой резерв. Пока только около 85 случаев укладываются в эти временные промежутки", - сказал С.Краевой.