|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.08.18 16:49
На кресло сити-менеджера Костромы претендуют 12 человек
В числе претендентов на пост сити-менеджера девять мужчин и три женщины.
Первую заявку подал заместитель губернатора Костромской области Алексей Смирнов, которому посоветовал поучаствовать в конкурсе лично глава региона Сергей Ситников. На должность претендуют и трое депутатов городской думы Костромы, включая Евгения Ступина, известного своей критикой в отношении бывшего главы администрации города.
Также зарегистрировали свои кандидатуры молодой многодетный общественный деятель, специалист по охране труда Костромского завода автокомпонентов, директора нескольких частных фирм, включая специалиста по обустройству домов, обещающую организовать встречу с властями региона и страны для решения вопроса о строительстве второго моста через Волгу в Костроме.
В начале июля глава администрации Костромы Виктор Емец подал заявление о добровольном сложении полномочий. Депутаты городской думы его удовлетворили. Свое решение он объяснил личными мотивами, которые попросил не связывать с профессиональной деятельностью.
|
Interfax-Russia.ru – Первую хрущевку снесли в Москве по программе реновации. Всего в столице предполагается снести более 5 тыс. домов и расселить в новое жилье порядка миллиона жителей.
.
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket