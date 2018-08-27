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27.08.18 16:49

На кресло сити-менеджера Костромы претендуют 12 человек

© РИА Новости. Нина Зотина
27 августа. Interfax-Russia.ru - В Костроме завершился прием заявок от кандидатов на должность главы администрации города, говорится в сообщении пресс-службы городской думы.

В числе претендентов на пост сити-менеджера девять мужчин и три женщины.

Первую заявку подал заместитель губернатора Костромской области Алексей Смирнов, которому посоветовал поучаствовать в конкурсе лично глава региона Сергей Ситников. На должность претендуют и трое депутатов городской думы Костромы, включая Евгения Ступина, известного своей критикой в отношении бывшего главы администрации города.

Также зарегистрировали свои кандидатуры молодой многодетный общественный деятель, специалист по охране труда Костромского завода автокомпонентов, директора нескольких частных фирм, включая специалиста по обустройству домов, обещающую организовать встречу с властями региона и страны для решения вопроса о строительстве второго моста через Волгу в Костроме.

В начале июля глава администрации Костромы Виктор Емец подал заявление о добровольном сложении полномочий. Депутаты городской думы его удовлетворили. Свое решение он объяснил личными мотивами, которые попросил не связывать с профессиональной деятельностью.

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