СП Синары и Siemens начало серийный выпуск "Ласточек" с ранее заявленной 80%-ной локализацией

27.08.18 16:52

© РИА Новости. Екатерина Штукина

27 августа. Interfax-Russia.ru - ООО "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Siemens и группы "Синара") приступило к серийному выпуску электропоездов "Ласточка" модификации "стандарт" с интегрированными российскими системами, доведя уровень локализации до 80%, сообщает пресс-служба "Синары".

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Уральских локомотивов", "Ласточка" с российскими компонентами была сертифицирована в ноябре 2016 года. С того момента предприятие выпустило установочную партию из 50 штук.

"Раньше мы на 60% использовали российские комплектующие, теперь достигли 80%. Главные изменения - это российская микропроцессорная система управления, тормозная система и система видеоинформирования пассажиров, которые ранее были иностранного производства", - сказал представитель компании.

В сообщении "Синары" отмечается, что готовность "Ласточки", оборудованной российскими системами, к серийному производству подтвердила квалификационная комиссия. В ее состав в том числе вошли руководители подразделений предприятия, а также представители ОАО "РЖД".

"На основании полученного в ходе эксплуатации установочной серии опыта, вместе с подразделениями РЖД, в состав этих поездов было интегрировано много решений для их усовершенствования. Изменения были внесены как в систему конструкторской и технологической документации, так и в технологию производства поездов", - приводятся в сообщении слова председателя комиссии, первого заместителя гендиректора "Уральских локомотивов" Виталия Брексона.

По его данным, на текущий момент электропоездами "Ласточка" с высоким содержанием российских компонентов и систем управления верхнего уровня полностью укомплектовано Московское центральное кольцо.

Предприятие "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, Свердловская область) серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 "Синара" и с асинхронным 2ЭС10 "Гранит", а также электрички "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.

Ранее в отделе по связям с общественностью группы "Синара" "Интерфаксу" сообщали, что контракт с РЖД предусматривал достижение уровня локализации "Ласточек" в 55% в 2015 году, 70% - в 2016 году и 80% - в 2017 году. Предполагается, что до 2026 года уровень локализации производства электричек "Ласточка" достигнет 96%.

Поезд "Ласточка" предназначен для пригородных пассажирских перевозок на железных дорогах РФ, оборудованных высокими и низкими платформами.

Группа "Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления группы - транспортное машиностроение, финансовые услуги, девелопмент. Холдинг контролирует основной владелец "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) Дмитрий Пумпянский.