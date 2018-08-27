Роскомнадзор уведомил "Яндекс" о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту через "Яндекс.Видео"

27.08.18 17:18

© РИА Новости. Сергей Пятаков

27 августа. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор направил в "Яндекс" уведомление о необходимости прекратить доступ к пиратскому контенту через сервис "Яндекс.Видео", говорится в сообщении пресс-службы ведомства на запрос "Интерфакса".

24 августа холдинг "Газпром-Медиа" сообщил, что Мосгорсуд принял решение, в соответствии с которым "Яндекс" должен удалить из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиахолдингу.

"Действия Роскомнадзора в рамках "антипиратского" законодательства определены ст. 15.2 Федерального закона "Об информации, информационных технологиям и о защите информации". На основании данной статьи в компанию "Яндекс" направлены уведомления о необходимости выполнения решений Мосгорсуда путем прекращения доступа на сервисе "Яндекс. Видео" к фильмам, указанным в данных решениях", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе "Яндекса" от комментариев отказались.

На прошлой неделе Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" (принадлежат "Газпром-медиа") к ресурсу и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента, сообщали в пресс-службе медиахолдинга.

В холдинге уточняли, что поисковая выдача "Яндекса" предлагает пользователям ссылки на пиратские сайты, где нелегально размещены сериалы "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационный сериал "Осторожно, земляне!".