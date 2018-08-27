Более 500 тыс. тонн зерна планирует закупить ГК "Грейн Холдинг" у рязанских аграриев до конца года

27.08.18 17:21

Фото "Грейн Холдинг"

27 августа. Interfax-Russia.ru - Группа компаний (ГК) "Грейн Холдинг" планирует нарастить объем закупки зерна у рязанских производителей на 56% в 2018 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГК.

"В этом году мы планируем приобрести более 500 тыс. тонн зерна у рязанских производителей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в 2017 году ГК закупила около 320,5 тыс. тонн рязанского зерна, что составило 71% от общего объема закупок для мельничного комбината "Грейн Холдинга".

На минувшей неделе ГК приняла участие в Дне поля Рязанской области, мероприятие стало финальной точкой уборочной кампании в регионе, отметили также в пресс-службе.

ГК "ГрейнХолдинг" объединяет 12 предприятий, которые специализируются на производстве и реализации хлебобулочных изделий, а также на заготовке и хранении зерна, производстве муки и круп. Компания производит около 250 тонн хлеба и перерабатывает более 1,7 тыс. тонн зерна в сутки. Предприятия ГК расположены в Центральном федеральном округе.