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27.08.18 17:37
Путин обсудил с главой Кузбасса экономические и экологические проблемы региона
"Указ будет подготовлен в самое ближайшее время. Конечно, 300 лет освоения одного из крупнейших в нашей стране, в мире бассейнов угольных - большое событие в жизни страны, не только самого Кузбасса. Поэтому мероприятие должно быть соответствующим образом подготовлено и осуществлено как дань уважения к тем людям, которые начинали эту работу и которые работают в регионе сейчас", - сказал В.Путин во время встречи с врио губернатора Сергеем Цивилевым.
Указ о праздновании 300-летия Кузбасса попросил в преддверии юбилея на встрече глава региона.
В ходе беседы также были затронуты и другие темы.
"Хотел бы обратить внимание на вашу работу, связанную с "расчисткой" региональных финансов. Почти 11 млрд (рублей) до выборов вы погасили перед банками", - сказал В.Путин.
Он подчеркнул, что это направление деятельности дает возможность работать в области социально-экономического развития региона.
"Знаю, что у вас есть серьезные планы по развитию дорожного строительства. Надеюсь, что это тоже будет все сделано", - сказал В.Путин.
При встрече президент В.Путин оценил соглашение региональных научных учреждений с инновационным центром в Сколково, планы по строительству спортивных сооружений.
"Ну и, конечно, нужно и дальше уделять должное внимание вопросам экологической политики", - сказал В.Путин.
Он напомнил, что решение о введении особых требований к золотодобывающим компаниям привело к восстановлению экологии воды в реке Кия, идет соответствующая работа в этой области с угольными компаниями.
"Все это очень важные полезные начинания. Надеюсь, что в ходе вашей дальнейшей работы все они будут реализованы", - сказал В.Путин.
Идея о праздновании в 2021 году 300-летия начала угольных работ в Кузбассе была высказана горняками в ходе сегодняшней встречи с В.Путиным.
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