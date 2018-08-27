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27.08.18 17:37

Путин обсудил с главой Кузбасса экономические и экологические проблемы региона

© РИА Новости. Григорий Сысоев
27 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин пообещал в ближайшее время подписать указ о праздновании 300-летия Кузбасского региона.

"Указ будет подготовлен в самое ближайшее время. Конечно, 300 лет освоения одного из крупнейших в нашей стране, в мире бассейнов угольных - большое событие в жизни страны, не только самого Кузбасса. Поэтому мероприятие должно быть соответствующим образом подготовлено и осуществлено как дань уважения к тем людям, которые начинали эту работу и которые работают в регионе сейчас", - сказал В.Путин во время встречи с врио губернатора Сергеем Цивилевым.

Указ о праздновании 300-летия Кузбасса попросил в преддверии юбилея на встрече глава региона.

В ходе беседы также были затронуты и другие темы.

"Хотел бы обратить внимание на вашу работу, связанную с "расчисткой" региональных финансов. Почти 11 млрд (рублей) до выборов вы погасили перед банками", - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что это направление деятельности дает возможность работать в области социально-экономического развития региона.

"Знаю, что у вас есть серьезные планы по развитию дорожного строительства. Надеюсь, что это тоже будет все сделано", - сказал В.Путин.

При встрече президент В.Путин оценил соглашение региональных научных учреждений с инновационным центром в Сколково, планы по строительству спортивных сооружений.

"Ну и, конечно, нужно и дальше уделять должное внимание вопросам экологической политики", - сказал В.Путин.

Он напомнил, что решение о введении особых требований к золотодобывающим компаниям привело к восстановлению экологии воды в реке Кия, идет соответствующая работа в этой области с угольными компаниями.

"Все это очень важные полезные начинания. Надеюсь, что в ходе вашей дальнейшей работы все они будут реализованы", - сказал В.Путин.

Идея о праздновании в 2021 году 300-летия начала угольных работ в Кузбассе была высказана горняками в ходе сегодняшней встречи с В.Путиным.

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