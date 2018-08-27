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27.08.18 17:50
Еще несколько лесных пожаров вспыхнули во Владимирской области
Так, обнаружено горение травяной подстилки на площади 1 га в 24-м выделе 56-го квартала Меленковского лесничества, юго-западнее населенного пункта Приклон.
Другой очаг площадью 0,4 га расположен в десятом выделе восьмого квартала Киржачского лесничества, восточнее населенного пункта Кашино.
Кроме того, низовой пожар площадью 0,03 га выявлен во втором и пятом выделах 29-го квартала Владимирского лесничества, западнее населенного пункта Чамерево.
К местам выехали оперативные группы пожарных.
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