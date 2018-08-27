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27.08.18 20:57

Жители северного Крыма жалуются на липкую ржавчину

Фото сайта министерства экологии и природных ресурсов Крыма
27 августа. Interfax-Russia.ru - В Крыму проводятся проверки в связи с жалобами жителей Армянска и Красноперекопска (север полуострова - ИФ) на желтый налет на металлических предметах, который образовался в ночь на 24 августа.

"Поступают обращения жителей полуострова о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории городских округов Армянск, Красноперекопск. Специалисты министерства принимают участие в проверках, проводимых по данному вопросу прокуратурой Армянска, а также Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратурой", - говорится в пресс-релизе министерства экологии и природных ресурсов республики Крым.

Сотрудники подведомственного Минприроды Крыма "Центра лабораторного анализа и технических измерений" привлечены для проведения отбора проб и проведения лабораторных исследований.

В социальных сетях крымчане выставляют фотографии покрытых липким желтым налетом, похожим на ржавчину, чайников, ключей, газовых колонок, украшений из металла.

В расположенном в Армянске филиале ООО "Титановые инвестиции" (крупный химзавод - производитель диоксида титана, раньше назывался "Крымский титан") заявили, что внештатных ситуаций на предприятии 23-25 августа не было.

"В период 23-25 августа чрезвычайных ситуаций, внештатных ситуаций, связанных с возможными залповыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, которые могли привести к последствиям указанным в обращениях, не зафиксировано", - говорится в комментарии филиала "Титановых инвестиций", поступившем в "Интерфакс".

По данным химзавода, пылегазоочистные установки (ПГОУ) находятся в исправном состоянии и работают в штатном режиме.

"Ведение технологического процесса ведется в строгом соответствии с нормами технологических регламентов, использование новых видов сырья и материалов, которые могли бы оказать дополнительное негативное воздействие на окружающую среду, не применяется. По результатам мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферу концентрация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников загрязнения соответствует нормативам, превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны предприятия (установлена для предприятия 3 км) не зафиксировано", - сообщили на предприятии.

Там отметили, что направление ветра с 23 по 27 августа кардинально не менялось, ветер был с северо-востока. "Таким образом, рассеивание выбросов загрязняющих веществ происходило по направлению станции "Вадим" Херсонской области Украины и не было направлено на Армянск", - отмечается в комментарии.

Завод приводит также информацию синоптиков.

"За 22 и 23 августа концентрация выбросов загрязняющих веществ в Красноперекопске была превышена только по хлористому водороду, то есть по соединению, которое не образуется в технологическом процессе при производстве диоксида титана сульфатным способом", - говорится в сообщении.

"За историю деятельности предприятия ситуация, указанная в обращениях граждан, не наблюдалась и не характерна, так как предприятие использует для производства серную кислоту и не использует в своей технологии хлор, таким образом источника для образования хлористого водорода нет", - подчеркнули на химзаводе.

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