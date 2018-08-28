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28.08.18 08:02
Россия способна осуществить научно-технологический прорыв
"Научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов, и убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей", - заявил В.Путин, выступая на международном форуме технологического развития "Технопром-2018".
Он напомнил, что в последние годы финансирование науки планомерно увеличивалось, обновлялась инфраструктура исследований и разработок, формировался комфортный климат для запуска наукоемких производств.
"За 17 последних лет финансирование науки в реальном выражении выросло в 3,7 раза, а в действующих ценах намного больше - в 23,6 раза", - сказал В.Путин.
"Убежден, что общими усилиями мы непременно решим все стоящие перед нами задачи, обеспечим мощный научный и технологический рывок не только Сибири, но и всей страны, обязательно добьемся того, чтобы наша страна укрепляла свои позиции среди лидеров научно-технологического развития", - добавил президент.
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