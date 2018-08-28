Двое пострадавших при столкновении грузовика с фургоном в Челябинской области находятся в реанимации

28.08.18 08:05

© РИА Новости. Игорь Онучин

28 августа. Interfax-Russia.ru - Два человека, получивших травмы в результате наезда грузового автомобиля на фургон, перевозивший людей, в Чебаркульском районе Челябинской области вечером в понедельник находятся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального минздрава во вторник.

"Два человека в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение Чебаркульской больницы, еще четверо - в хирургическом отделении. Один пострадавший отказался от госпитализации", уточнили в пресс-службе.

По информации медиков, два человека скончались по дороге в больницу.

Большинство пострадавших - женщины в возрасте от 57 до 33 лет.