Кишечную палочку обнаружили в 700 кг колбасы в Приморье

28.08.18 08:09

© РИА Новости. Антон Денисов

28 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты "Приморской межобластной ветеринарной лаборатории" обнаружили бактерии группы кишечной палочки в 700 кг колбасы и колбасных изделий.

Опасные бактерии были обнаружены в колбасах полукопченой, ветчинной, вареной, в пастроме и сосисках, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Употребление такой продукции может вызвать пищевые отравления, отмечается в сообщении.

Также партия содержала превышение массовой доли нитрита натрия. Эта добавка придает аппетитный цвет колбасе, а также вкус и аромат, подавляет жизнедеятельность микроорганизмов и развитие окислительных процессов. Этот пищевой краситель и консервант относится к опасным, поскольку обладает токсическими свойствами.

После получения результатов исследований информация внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии "Веста" и доведена заказчикам для предотвращения реализации небезопасной продукции. Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.