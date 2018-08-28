Школьники в Приамурье в рамках проекта "Гарденотерапия" вырастили гигантскую тыкву

28.08.18 08:13

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

28 августа. Interfax-Russia.ru - Школьники из Амурской области вырастили на опытном участке Чигиринской школы из семян российской тыквы-рекордсмена плод весом 117 кг.

Министерство образования области сообщает, что ученики занимаются растениеводством в рамках проекта "Гарденотерапия", благодаря которому в современных теплицах на удобных высоких грядках могут работать дети с ограниченными возможностями.

"Тыковка завязалась в начале июля, и, несмотря на то, что мы ничем не удобряли почву, стали замечать, что плод очень быстро начал расти - до 10 сантиметров в день", - приводятся в сообщении слова заведующей пришкольным опытным участком Галины Поповой.

В обхвате тыква достигла 2,5 метра, ее весь составляет 117 кг, однако овощная культура продолжает прибавлять по два сантиметра в день.

Семена тыквы сорта AtlanticGiant специально для школ-участниц проекта "Гарденотерапия" в Амурской области были бесплатно предоставлены Александром Чусовым, который вырастил в Московской области в 2017 году тыкву весом 432 кг, занесенную в Книгу рекордов России.

Минобрнауки Амурской области получило грант в размере около 2,2 млн руб. из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект "Гарденотерапия" реализуется в школе села Чигири, в одной из школ города Свободный, в селе Поярково, в Белогорске, в интернате села Малиновка и реабилитационном центре села Бардагон.