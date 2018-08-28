Оленеводам на Чукотке из-за повышенной активности медведей выдадут перцовые баллончики и оружие

28.08.18 08:17

© РИА Новости. Алексей Куденко

28 августа. Interfax-Russia.ru - Оленеводы на Чукотке, где в этом году отмечается повышенная активность медведей, получат перцовые баллончики и огнестрельное оружие для защиты от хищников, сообщила пресс-служба окружного правительства.

"Это связано с повышенной активностью бурых медведей на Чукотке. Для защиты оленеводов планируется закупить дополнительное огнестрельное оружие и перцовые баллончики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Чукотке произошло три случая нападения бурых медведей на людей, два из них - с летальным исходом. Кроме того, в этом году звери чаще заходят в окрестности населенных пунктов, особенно в места выпаса оленей.

Всего в округе имеют право на ношение оружия около 440 человек. В наличии более 400 единиц оружия, но в оленеводческих бригадах их всего 130. Решается вопрос об организации выездных медосмотров в районах для получения разрешения служебного оружия среди оленеводов, а также обучения для получения права на ношения оружия.