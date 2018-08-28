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28.08.18 08:20
Более 6 тыс. новых валидаторов в общественном транспорте Москвы будут принимать к оплате бесконтактные банковские карты
Такие валидаторы будут принимать к оплате не только карты "Тройка" и обычные проездные, но и бесконтактные банковские карты, в том числе через смартфоны, к которым такие карты привязаны.
"По поручению мэра с 1 сентября все городские автобусы и троллейбусы начнут работать без турникетов. Новые валидаторы станут устанавливать в тех видах транспорта, где в ближайшее время демонтируют турникеты. Кроме того, мы заменим устаревшие модели такими устройствами нового типа", - сказал М.Ликсутов.
Банковские карты для оплаты проезда в наземном общественном транспорте впервые начали применять в ноябре прошлого года на двух трамвайных маршрутах. В настоящее время они установлены в подвижном составе сотен маршрутов.
Турникеты в наземном транспорте начали демонтировать с 1 января этого года, когда их убрали из автобусов большой вместимости, а с июня - из всех трамваев. В результате перехода на бестурникетную систему время поездки по маршруту сократилась на 5-20% благодаря отсутствию очередей на входе в транспорт.
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