Более 6 тыс. новых валидаторов в общественном транспорте Москвы будут принимать к оплате бесконтактные банковские карты

28.08.18 08:20

© РИА Новости. Евгений Одиноков

28 августа Interfax-Russia.ru - Москва закупила 6 тыс. валидаторов нового типа для оплаты проезда в наземном общественном транспорте, сообщает сайт столичной мэрии во вторник со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Такие валидаторы будут принимать к оплате не только карты "Тройка" и обычные проездные, но и бесконтактные банковские карты, в том числе через смартфоны, к которым такие карты привязаны.

"По поручению мэра с 1 сентября все городские автобусы и троллейбусы начнут работать без турникетов. Новые валидаторы станут устанавливать в тех видах транспорта, где в ближайшее время демонтируют турникеты. Кроме того, мы заменим устаревшие модели такими устройствами нового типа", - сказал М.Ликсутов.

Банковские карты для оплаты проезда в наземном общественном транспорте впервые начали применять в ноябре прошлого года на двух трамвайных маршрутах. В настоящее время они установлены в подвижном составе сотен маршрутов.

Турникеты в наземном транспорте начали демонтировать с 1 января этого года, когда их убрали из автобусов большой вместимости, а с июня - из всех трамваев. В результате перехода на бестурникетную систему время поездки по маршруту сократилась на 5-20% благодаря отсутствию очередей на входе в транспорт.