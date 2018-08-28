Ребенок погиб, еще пять человек пострадали после того, как автомобиль сбил кабана в Кировской области

28.08.18 08:40

© РИА Новости. Игорь Зарембо

28 августа. Interfax-Russia.ru - Один ребенок погиб, еще пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы в результате автомобильной аварии в Арбажском районе Кировской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло во вторник около 03:00 мск на 257 км федеральной автодороги "Вятка".

По предварительным данным, автомобиль "Лада-Ларгус" сбил внезапно выбежавшего на проезжую часть кабана, после чего съехал с дороги и врезался в водопропускную трубу.

"В результате происшествия 8-летний пассажир автомобиля "Лада-Ларгус" погиб. Еще пять человек получили травмы: водитель автомашины и четыре его пассажира: 39-летняя женщина, мальчики (2 месяца, 2 года и 15 лет)", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие были госпитализированы.