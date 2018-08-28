Около 17,5 тыс. выпускников вузов в РФ в последние три года предпочли контрактную службу срочной

28.08.18 08:44

© РИА Новости. Ильдус Гилязутдинов

28 августа. Interfax-Russia.ru - Около 17,5 тыс. выпускников вузов в РФ предпочли заключить контракт вместо службы по призыву за последние три года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на встрече главой Хакасии Виктором Зиминым и ректорами гражданских вузов.

"Возможностью служить не по призыву, а заключить контракт воспользовались около 17,5 тыс. выпускников вузов за последние три года", - сказал С.Шойгу. Он рассказал участникам совещания о развитии видов воинской службы для студентов и выпускников вузов, которая проводится по поручению президента РФ.

"Такие встречи стали хорошей, доброй традицией. Мы довольно регулярно встречаемся с ректорами. Первая такая встрча прошла в МГТУ им. Баумана", - сказал министр.

Он отметил, что результатом этой встречи стала разработка некоторых вариантов службы для выпускников, чтобы использовать их по потенциал и в интересах самих выпускников, и в интересах Вооруженных сил РФ.

Глава Минобороны рассказал, что тогда было принято решение о создании нового вида службы - подготовка сержантов и солдат без отрыва от учебы, а затем о создании научных рот.

"Сейчас научные роты есть почти во всех видах и родах войск. Это направление зарекомендовало себя очень и очень хорошо. Конкурс призывников на службу в научных ротах - 25 человек на место", - подчеркнул глава Минобороны.

Результатом стало большое количество изобретений и рационализаторских предложений.

"Первый набор был на космодром Плесецк. И сегодня уже они являются командирами, кураторами или научными руководителями научных рот. Многое из того, что делается научными ротами, применяется в Вооруженных силах РФ И ОПК", - сказал С.Шойгу.

Он отметил, что следующим шагом стало создание научно-производственных рот, которые себя также высоко зарекомендовали.