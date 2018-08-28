Ученые обнаружили четырех новых особей дальневосточного леопарда в Приморье

28.08.18 08:48

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 августа. Interfax-Russia.ru - Фотоловушки зафиксировали на севере Приморского края трех взрослых дальневосточных леопардов и котенка, которые раньше не были учтены учеными.

Снимки новых леопардов получены с фотоловушек, которые были установлены специалистов Амурского филиала WWF России на севере края, в заказнике регионального значения "Полтавский", сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

Отмечается, что заказник расположен в 10 км от нацпарка, где обитает основная популяция редчайшей пятнистой кошки.

Ученые делают вывод, что число дальневосточных леопардов растет и поэтому он осваивает новые территории.

"Исторически ареал леопарда охватывал современную территорию заказника "Полтавский", как и весь юг Приморского края. Со временем численность пятнистого хищника из-за хозяйственного освоения лесов, развития инфраструктуры и браконьерской охоты значительно сократилась. Однако сегодня природа откликается на человеческую заботу о ней: леопардов становится больше, и они даже возвращаются на территории, на которых их не видели десятилетиями. Мы видим, что происходит явное экспансивное расселение", - считает кандидат биологических наук, заместитель директора по науке нацпарка Евгения Бисикалова, слова которой приводит пресс-служба.

Специалисты Амурского филиала WWF России планируют расширить территорию исследования на север, где могут обитать дальневосточные леопарды. Также планируется усилить поддержку антибраконьерской деятельности на территории заказника "Полтавский".