Пять человек, пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе в Алтайском крае, выписаны из больницы

28.08.18 08:51

© РИА Новости. Павел Львов

28 августа. Interfax-Russia.ru - Три человека из числа пострадавших в крупном ДТП с участием микроавтобуса на трассе в Алтайском крае, остаются в больнице Барнаула, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре регионального Минздрава.

"Из больницы Бийска накануне выписали пятерых пациентов в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему амбулаторному лечению. В больнице Барнаула три пациента продолжают лечение", - отметил сотрудник пресс-центра.

По его словам, одна из пациенток остается в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Две другие, по данным медиков, находятся в удовлетворительном и близком к удовлетворительному состоянии.