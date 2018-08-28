Пожар в частном доме в Волгоградской области унес жизни трех человек

28.08.18 09:22

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28 августа. Interfax-Russia.ru - Три человека, в том числе маленький ребенок, стали жертвами пожара в городе Котово Волгоградской области, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Сообщение о возгорании поступило во вторник в 2:48 мск. Огнем была объята кровля деревянного частного дома площадью 48 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели эвакуировали трех человек.

Пожар был ликвидирован в 3:05 мск. На месте обнаружены трое погибших: мужчины 1949 и 1985 гг.р., а также девочка 2015 г.р.

В настоящее время причины возгорания устанавливают сотрудники испытательной пожарной лаборатории.