Автомобильная авария в Крыму унесла жизни трех человек

28.08.18 09:25

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 августа. Interfax-Russia.ru - Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Крыму, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе МВД по региону.

Авария произошла накануне вечером на дороге Симферополь-Феодосия. Водитель автомобиля "Форд" выехал на встречную полосу и врезался в двигавшийся навстречу "Шевроле".

В результате погибли водитель и пассажир "Шевроле", а также пассажир "Форда", еще два пассажира этой машины получили травмы.