Экс-замгубернатора Новгородской области стал фигурантом дела о взятке на 17 млн рублей

28.08.18 09:28

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

28 августа. Interfax-Russia.ru - Новгородское следственное управление СКР возбудило дело о взятке на 17 млн рублей в отношении бывшего замгубернатора области Арнольда Шалмуева, сообщили "Интерфаксу" во вторник в ведомстве.

"Согласно версии следствия, в 2012 году подозреваемый передал эту сумму в качестве оплаты за покровительство сенатору Дмитрию Кривицкому", - сказал собеседник агентства.

В Новгородском УМВД уточнили, что факт дачи взятки был зафиксирован сотрудниками полиции.