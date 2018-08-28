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28.08.18 09:33
Субмарину условного противника ищут у берегов Крыма вертолёты Черноморского флота
"В ходе учений противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ, базирующиеся на аэродроме "Кача", обеспечат поддержку с воздуха экипажа малого противолодочного корабля (МПК) "Суздалец", выполняющего поиск подводной лодки условного противника", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что кроме визуального поиска экипажи Ка-27ПЛ задействуют опускаемую гидроакустическую станцию, способную обнаруживать ПЛ и определять её координаты. Полученная от вертолётов информация будет оперативно передаваться на корабль для нанесения торпедного и бомбового удара по субмарине "противника".
Вертолёты Ка-27ПЛ предназначены для поиска подлодок.
В учениях задействованы МПК "Суздалец" и морской тральщик "Ковровец". Роль субмарины условного противника осуществляет ПЛ "Ростов-на-Дону", сказано в сообщении.
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