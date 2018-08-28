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28.08.18 09:36

Российских студенток начнут обучать военным профессиям

© РИА Новости. Алексей Даничев
8 августа. Interfax-Russia.ru - Студентки гражданских вузов в скором времени смогут проходить военную подготовку в военных учебных центрах, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Что касается девушек, это история, к которой мы возвращаемся ежегодно, когда мы получаем сотни писем, запросов. Нам везде задают один вопрос: юноши могут проходить военную подготовку, а девушки не могут. Хочу сказать, что теперь девушки могут. Мы сделаем все, чтобы они также могли пройти военную подготовку", - сказал С.Шойгу во вторник на встрече главой Хакасии Виктором Зиминым и ректорами гражданских вузов.

Однако, по его словам, эту подготовку они смогут проходить, "естественно, не по всем специальностям".

"Нужно провести большую работу и до конца сентября нужно определить, какие профессии нам нужны и какие профессии доступны для девушек", - поручил министр.

Вопрос об обучении девушек поднял на встрече статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Хотел бы несколько слов сказать об обучении девушек в военных учебных центрах. Является неоспоримым фактом колоссальный запрос девушек на военную службу, в частности, на военное обучение", - заявил Н.Панков.

Убедительным подтверждением этому является, по его словам, запредельный конкурс в военные учебные заведения среди девушек.

"Вносится предложение: в самое ближайшее время, а конкретно до конца сентября этого года вашим приказом определить по каждому вузу, по каждому военному учебному центру перечень военно-учетных специальностей, по которым мы будем проводить обучение представительниц прекрасного пола", - обратился Н.Панков к министру.

По словам замминистра, обучение девушек может начаться уже в этом году.

Министра обороны в связи с этим заметил, что Минобороны ранее из-за поступающих запросов было вынуждено провести первый набор девушек в летное училище, и они показывают хороший результат.

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