Карантин по бешенству оленей объявлен на Таймыре

28.08.18 09:53

© РИА Новости. Олег Ласточкин

28 августа. Interfax-Russia.ru - Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю сообщает об установлении карантина по бешенству оленей на отдельных территориях и в населенных пунктах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

"В юго-западном направлении на расстоянии 70-75 км от поселка Сындасско Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края зафиксирован факт бешенства двух оленей. Общее количество восприимчивых животных в неблагополучном пункте - 688", - говорится в сообщении управления.

Из-за карантина запрещен вывоз животных за пределы неблагополучных территорий. На карантинной территории и в угрожаемой зоне запрещена торговля домашними животными, отлов диких животных.

Специалисты Россельхознадзора в настоящее время проводят комплекс мер, направленных на ликвидацию очага бешенства животных.