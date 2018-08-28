Авиагруппа "Русские витязи" продемонстрирует в Пскове фигуры высшего пилотажа

28.08.18 09:55

© РИА Новости. Александр Вильф

28 августа. Interfax-Russia.ru - Авиационная группа "Русские витязи" покажет фигуры высшего пилотажа в рамках армейского праздника в Пскове 2 сентября, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

На полигоне "Завеличье" военнослужащие псковского территориального гарнизона и Западного военного округа проведут армейский праздник "В зоне особого внимания", посвящённый Дню Российской гвардии и годовщине формирования псковской воздушно-десантной дивизии.

Гости праздника смогут увидеть обширную выставку современных образцов вооружения и военной техники, среди которых будут представлены боевые машины десанта, пехоты, бронетранспортёры, танки, вооружение подразделений специального назначения и разведки, а также форма одежды, экипировка и обмундирование.

Желающие смогут выполнить нормативы по разборке и сборке автомата АК-74М и совершить выстрел из снайперской винтовки. Разведчики проведут показательные выступления с приёмами армейского рукопашного боя, мотострелковые подразделения продемонстрируют элемент городского боя.

На интерактивных площадках военнослужащие познакомят зрителей с историей Российской гвардии, Воздушно-десантных войск и псковской воздушно-десантной дивизии.