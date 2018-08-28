Станцию "Савеловская" Большого кольца метро в Москве откроют до конца года

28.08.18 10:00

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 августа. Interfax-Russia.ru - Строительство станции метро "Савеловская" Большой кольцевой линии планируется завершить до конца этого года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.

"На Большой кольцевой линии мы намерены в этом году запустить очень глубокую станцию - "Савеловскую". Станция очень не простая с точки зрения строительства, переноса коммуникаций и интеграции с действующей станцией", - сказал М. Хуснуллин.

По его словам, открытие станции намечено на декабрь.

Ранее генеральный директор компании "Мосметрострой" Сергей Жуков сообщал, что строящуюся станцию украсят саянским мрамором и прозрачными витражами.

"Путевые стены не будут закрывать от пассажиров: чугунные тюбинги зачистят и окрасят. Пилоны с двух сторон оденут в саянский мрамор, а со стороны центрального зала и боковых платформ оформят стеклянными прозрачными витражами, смонтируют подвесной потолок из алюминиевых панелей с сотовым заполнением", - рассказал С. Жуков.

Станция "Савеловская" строится в составе БКЛ московского метро. У нее будет два вестибюля с выходами на обе стороны Бутырской улицы и переход на станцию "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской ветки. Станция войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ), который объединит одноименный вокзал, две станции метро и наземный транспорт.