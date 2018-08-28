Финансирование строительства школ в РФ будет увеличено на 75,5 млрд рублей в ближайшие два года

28.08.18 10:20

© РИА Новости. Илья Питалев

28 августа. Interfax-Russia.ru - Строительство новых школ в России в ближайшие два года потребует выделения 75,5 миллиардов рублей, в то время как за предыдущие два года было направлено более 53 миллиардов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с учителями и родителями новой средней школы №2 города Обь Новосибирской области.

"Мы в целом по стране за два предыдущих года на строительство новых школ направили 53 с лишним миллиарда рублей, а в ближайшие два года направим 75,5 миллиардов. Так что этот процесс будем продолжать так же, как и по детским садам. По всей стране не должно быть двух и трех смен", - отметил президент.

В свою очередь, присутствующая на встрече министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что 1 сентября в стране откроется 67 новых школ на 40 тысяч мест, а к концу года их будет 186. В них будут учиться примерно 100 тысяч детей.

"Таких школ как ваша, конечно, нужно побольше. Мы помогали из федерального центра, но все-таки основные деньги, основной объем на строительство был из регионального бюджета. Мы софинансировали одну треть. Надо стремиться, и мы будем это делать, чтобы не только здесь, но и в целом в Новосибирской области, в Сибири, в России искоренить две, а где-то даже есть три смены", - отметил В.Путин.

Глава государства сказал, что очень важна практика использования таких новых и современных школ, как построенная к 1 сентября в городе Обь. "Будем очень на это смотреть. Чтобы не было ничего лишнего, но в то же время, чтобы было все, что нужно по объемам, по качеству. От этого будет зависеть, как быстро мы решим эту проблему в целом", - сказал он.

В.Путин подчеркнул важность того, чтобы все новое оборудование грамотно использовалось, а преподаватели школы постоянно занимались переподготовкой.

"Очень хорошо, что здесь есть врачебный кабинет", - сказал президент. "Большое внимание нужно уделять вопросам безопасности детей, особенно с точки зрения плавания", - также отметил он. "Дети есть дети. У разных детей разные возможности. В этой связи очень важно, чтобы преподаватели работали вместе с родителями", - отметил президент.

Во время встречи глава государства поздравил родителей и учителей с приближающимся началом учебного года. "Надеюсь, что новая школа вам нравится, и думаю, что здесь дети будут развиваться должным образом и им будет здесь комфортно. Поздравляю вас", - сказал В.Путин.