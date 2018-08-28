|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.08.18 10:52
В севастопольском аэропорту "Бельбек" после реконструкции ВПП смогут приземляться и военные и гражданские самолеты
"В "Бельбеке" начались работы по удлинению полосы с тем, чтобы полоса стала нормальной полосой двойного назначения. Конечно, военным будет приоритет, но гражданские самолеты в свободное от подготовки (военных - ИФ) время смогут, если это экономически выгодно, (воспользоваться полосой - ИФ)", - сказал С.Иванов на совещании в Симферополе во вторник.
Аэропорт "Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром: во времена СССР и Украины там базировалась истребительная авиация. После присоединения Крыма к России Минобороны разместило в "Бельбеке" 38-й истребительный авиаполк. Одновременно началась дискуссия вокруг необходимости гражданского использования аэропорта для решения транспортных проблем Крыма. Военные по просьбе городских властей предложили включить "Бельбек" в перечень аэродромов совместного базирования.
|
Interfax-Russia.ru – Первую хрущевку снесли в Москве по программе реновации. Всего в столице предполагается снести более 5 тыс. домов и расселить в новое жилье порядка миллиона жителей.
.
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket