В севастопольском аэропорту "Бельбек" после реконструкции ВПП смогут приземляться и военные и гражданские самолеты

28.08.18 10:52

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 августа. Interfax-Russia.ru - Реконструкция взлетно-посадочная полосы (ВПП) аэропорта "Бельбек" проводится в Севастополе, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"В "Бельбеке" начались работы по удлинению полосы с тем, чтобы полоса стала нормальной полосой двойного назначения. Конечно, военным будет приоритет, но гражданские самолеты в свободное от подготовки (военных - ИФ) время смогут, если это экономически выгодно, (воспользоваться полосой - ИФ)", - сказал С.Иванов на совещании в Симферополе во вторник.

Аэропорт "Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром: во времена СССР и Украины там базировалась истребительная авиация. После присоединения Крыма к России Минобороны разместило в "Бельбеке" 38-й истребительный авиаполк. Одновременно началась дискуссия вокруг необходимости гражданского использования аэропорта для решения транспортных проблем Крыма. Военные по просьбе городских властей предложили включить "Бельбек" в перечень аэродромов совместного базирования.