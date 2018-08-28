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28.08.18 10:53
Роскомнадзор дал "Яндексу" трое суток на удаление ссылок на "пиратские" сайты
"Есть решение Мосгорсуда. По идеи они ("Яндекс") должны заблокировать ссылки на эти ресурсы. Пока мы обратную реакцию от компании не получали на наше уведомление. У "Яндекса" есть трое суток, чтобы получить документы и принять меры. Исходим из буквы закона", - сказал В.Субботин во вторник "Интерфаксу".
Давайте дождемся исполнения решения, будем проводить с ними консультации", - отметил он.
В.Субботин уточнил, что трое суток отсчитываются с момента направления компании уведомления о необходимости исполнить судебное решение. "В четверг ближе к вечеру истекут эти трое суток", - добавил он.
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