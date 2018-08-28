Путин заявил, что сформировал свое мнение по поводу пенсионной реформы

28.08.18 11:24

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

28 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что внимательно следит за ходом пенсионной реформы и сформировал свое мнение по этому вопросу.

"Со своей стороны, разумеется, постоянно внимательно слежу за ходом дискуссии. У меня сложилось свое мнение по этому кругу вопросов", - сказал В.Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.

Также, он заявил, что, возможно, в среду детально изложит свое отношение к пенсионной реформе, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию.

"Я в ближайшее время, возможно, прямо завтра свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением", - сказал В.Путин в Омске на совещании по социально-экономическим вопросам.

Он отметил, что реакция общества на предложенную правительством пенсионную реформу оказалась ожидаемой и вызвала острую дискуссию.

"Безусловно, все это ожидаемая абсолютно реакция, вызвала достаточно острую дискуссию в обществе. Понятно, потому что для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста - а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе - крайне важна и чувствительна. И вряд ли кому-то может понравиться", - сказал глава государства во вторник на совещании в Омске по социально-экономическим вопросам.

Президент РФ также считает, что все решения, связанные с изменениями пенсионного законодательства, должны быть справедливыми и взвешенными, поскольку касаются судеб миллионов людей.

"Прошу не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей, поэтому должны быть справедливыми", - сказал В.Путин во вторник на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске.

"К этим вопросам нужно подходить неформально, взвешенно и осторожно", - подчеркнул глава государства.

В тоже время, правительство РФ при подготовке законопроекта о повышении пенсионного возраста руководствовалось жесткими финансовыми и демографическими расчетами, заявил Владимир Путин.

"Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами", - сказал В.Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.

"Так и должно быть", - добавил он.

По его мнению, учитывать эти расчеты важно и необходимо.

Он также отметил, что все решения, связанные с соблюдением интересов граждан старшего возраста, должны приниматься опережающими темпами, выражение "после нас хоть потоп" здесь неприемлемо.

"Все решения, связанные с соблюдением интересов граждан, прежде всего, старших возрастов, их трудовых прав, медицинской помощи и социальной защиты, должны приниматься с опережением. Мы не можем руководствоваться известным принципом "короля-солнца" Людовика XIV, который как-то сказал: "После меня хоть потоп", - подчеркнул В.Путин в Омске во вторник на совещании по социально-экономическим вопросам.

Как отметил президент РФ, "мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране".