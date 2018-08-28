Лесной пожар в Петушинском районе Владимирской области не угрожает жителям

28.08.18 11:16

© РИА Новости. Евгений Биятов

28 августа. Interfax-Russia.ru - Природный пожар в Петушинском районе Владимирской области, который спасатели пытаются потушить четвертые сутки, не угрожает местному населению, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Угрозы населенным пунктам нет. Ближайшие населённые пункты отделены от пожара рекой. Расстояние - более десяти километров", - говорится в сообщении.

Остаются задымленными федеральная трасса М-7 "Волга" и некоторые населенные пункты района, при этом концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимых значений.

По оперативным данным, площадь тления в отдельных очагах составляет 300 га, площадь, огнем пройдено 500 га.

На месте работают 522 человек, 76 единиц техники, в том числе от МЧС России - 159 человек, 39 единиц техники.

Для тушения очага природного пожара привлекается авиация - вертолет Ка-32 от МЧС, а также два вертолета Ми-8 и три самолета Ил-76 от Минобороны. За сутки было сброшено более 2 тыс. тонн воды, отмечает пресс-служба.