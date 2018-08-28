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28.08.18 11:16
Лесной пожар в Петушинском районе Владимирской области не угрожает жителям
"Угрозы населенным пунктам нет. Ближайшие населённые пункты отделены от пожара рекой. Расстояние - более десяти километров", - говорится в сообщении.
Остаются задымленными федеральная трасса М-7 "Волга" и некоторые населенные пункты района, при этом концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимых значений.
По оперативным данным, площадь тления в отдельных очагах составляет 300 га, площадь, огнем пройдено 500 га.
На месте работают 522 человек, 76 единиц техники, в том числе от МЧС России - 159 человек, 39 единиц техники.
Для тушения очага природного пожара привлекается авиация - вертолет Ка-32 от МЧС, а также два вертолета Ми-8 и три самолета Ил-76 от Минобороны. За сутки было сброшено более 2 тыс. тонн воды, отмечает пресс-служба.
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