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28.08.18 11:43

Мемориальный комплекс планируется создать на Осетровском плацдарме в Воронежской области

© РИА Новости. Денис Абрамов
28 августа. Interfax-Russia.ru - Масштабный мемориальный комплекс будет создан к 2020 году на территории Осетровского плацдарма в Верхнемамонском районе Воронежской области.

Пресс-служба правительства области сообщает, что об этом заявил врио главы региона Александр Гусев на встрече с главой района Николаем Быковым.

А.Гусев отметил, что комплекс будет включать в себя музей, мемориальную часть, объекты туристической инфраструктуры.

"Осетровский плацдарм - очень красивое место, уникальное и с исторической, и с мемориальной точки зрения. С этой территории началось освобождение Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Конечно, такое место нужно увековечить, и напрашивается серьезная работа по созданию комплекса, который был бы интересен и жителям области и тем, кто через нашу область проезжает. Для этого должен возникнуть целый комплекс сооружений, включая музей с интерактивом", - сказал он.

Планируется, что к юбилею Победы в 2020 году мемориальная часть комплекса будет завершена.

Также А.Гусев дал поручение рабочей группе провести ревизию всех мемориальных объектов, расположенных на территории Воронежской области, и при необходимости к маю 2020 года, к 75-летию Победы, привести их в "исключительный порядок".

На территории Осетровского плацдарма с 16 по 30 декабря 1942 года была успешно проведена Среднедонская наступательная операция под кодовым названием "Малый Сатурн", которая оценивается военными историками как составная часть Сталинградской битвы. В операции принимали участие войска Юго-Западного и Воронежского фронтов. Успешному проведению этой операции способствовало наличие плацдарма на правом берегу реки Дон, который удерживала Красная Армия с июля 1942 года в районе села Осетровка. В настоящее время в братской могиле на территории плацдарма покоятся останки более 250 советских воинов, погибших в ходе операции "Малый Сатурн".

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