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28.08.18 11:56

Воронежские спасатели ликвидируют тление ила на очистных сооружениях

© РИА Новости. Игорь Онучин
28 августа. Interfax-Russia.ru - Пожарные несколько дней ликвидируют тление иловых отложений на территории очистных сооружений в Советском районе Воронежа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по области во вторник.

Активное тление сопровождается задымлением, однако угрозы для населения нет, отметил собеседник агентства.

"В настоящее время на территории очистных сооружений работают три поливочные машины, но жаркая погода осложняет ситуацию. В связи с этим планируется усилить группировку по ликвидации тления", - сказал он.

Представитель пресс-службы отметил, что в ближайшее время также планируется провести отбор проб воздуха для определения концентрации в нем вредных веществ.

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