Московские школы готовы к новому учебному году

28.08.18 12:25

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

28 августа. Interfax-Russia.ru - Органы пожарного надзора приняли на готовность все образовательные учреждения столицы, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

"Также, 3 сентября, в День знаний, в целях контроля за обеспечением пожарной безопасности на объектах образования будет организовано дежурство порядка 1800 сотрудников Главного управления МЧС России по г. Москве и добровольцев, которые примут участие в проведении открытых уроков по тематике "Основы безопасности жизнедеятельности" - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в течение первого учебного месяца в школах будут проводиться противопожарные инструктажи для учащихся и администрации.