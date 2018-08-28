Транспортная полиция ведет розыск участников нападения на военный эшелон в Забайкалье

28.08.18 12:45

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 августа. Interfax-Russia.ru - Полиция разыскивает подозреваемых в нападении на воинский эшелон в Забайкалье, заявил журналистам во вторник замначальника Главного управления МВД РФ на транспорте Василий Ярцев.

"Сейчас розыск нападавших ведётся и нашими органами, и военной прокуратурой. Инцидент находится на контроле", - сказал В. Ярцев.

В ночь на 27 августа на железнодорожной станции Петровский завод в Забайкалье группа неизвестных пыталась напасть на воинский эшелон. Часовой был вынужден применить оружие, и застрелил одного из нападавших. Погибший мужчина оказался связанным с криминальным миром.

"Погибший по прозвищу "Жданчик" 1989 года рождения являлся "смотрящим" (координатором криминальных групп - ИФ) в районе, он отмечал с друзьями свой день рождения в кафе у вокзала. У компании произошел конфликт с военными, которые зашли в магазин, после этого местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района.