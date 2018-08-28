Около пятой части месячной нормы осадков выпадет в Москве в последние два дня лета

28.08.18 13:05

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Москва. 28 августа. Interfax-Russia.ru - В последние дни лета в столичном регионе сохранится аномально теплая для этого периода погода, а 30 и 31 августа может выпасть порядка 20% месячной нормы дождей, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

"В среду днем в Москве температура воздуха поднимется до 27-29 градусов, 30 августа - до 25-27 градусов, а в пятницу, 31 августа, ожидается 21-23 градуса. По ночам температура будет опускаться примерно до 15 градусов. При этом среднесуточной нормой для последних чисел августа в городе является температура в 14 градусов", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, дожди с грозами придут в столичный регион в четверг и продолжатся в пятницу, при грозах порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

По предварительным расчетам синоптиков, 30 и 31 августа выпадет порядка 17 мм осадков, что составляет около 22% месячной нормы.

Пока средняя температура воздуха в столице в августе на 3 градуса выше нормы, а лето в целом - на 2 градуса. За август выпало 24 мм осадков, что составляет чуть менее трети от нормы, а с начала лета - 174 мм, что составляет лишь 70% от средних многолетних значений.