Более 100 тысяч россиян с начала года привлечены к ответственности за пьянство в поездах

28.08.18 13:09

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

28 августа. Interfax-Russia.ru - Более 100 тысяч граждан были привлечены с января по июль 2018 года к административной ответственности за пьянство в поездах, заявил журналистам во вторник замначальника Главного управления МВД на транспорте Василий Ярцев.

"За семь месяцев к административной ответственности в состоянии алкогольного опьянения на железных дорогах привлечены более 100 тыс человек. Более 50 тыс человек привлечены к ответственности за мелкое хулиганство", - сказал В.Ярцев.

Он добавил, что также за семь месяцев 2018 года с самолетов были сняты 430 авиадебоширов, 150 из них - в состоянии алкогольного опьянения.

"Кроме того, за этот период не допущены к авиапевозкам более 1 тыс пассажиров. 89 из них привлечены к уголовной, а 960 - к административной ответственности", - сказал В.Ярцев.

Он отметил, что ужесточение наказания за хулиганство на транспорте способствует снижению количества таких преступлений.