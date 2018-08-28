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28.08.18 13:37
35-градусная жара ожидается в Крыму в конце недели
"Ожидается аномально жаркая погода, значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в пресс-релизе чрезвычайного ведомства.
По данным синоптиков, во вторник в Симферополе днем +31...+33°, на южном берегу Крыма чуть меньше: +30...+32°.
"Тропическая воздушная масса удерживает свои позиции на полуострове, поэтому до конца текущей недели жителей и гостей Крыма будет по-прежнему радовать солнечная и сухая погода. Температура воздуха составит: ночью 14...19°, на побережье 20...25°; днем 29...34°, в горах 23...28°. Умеренный северо-восточный ветер местами будет усиливаться до 15 м/с", - говорится на сайте Крымского гидрометцентра.
Спасатели советуют крымчанам и курортникам надевать светлую одежду (желательно из хлопка) и головные уборы, пить больше воды и не употреблять алкоголь, сократить пребывание на открытом воздухе, принимать прохладный душ или ванну.
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