35-градусная жара ожидается в Крыму в конце недели

28.08.18 13:37

© РИА Новости. Алексей Павлишак

28 августа. Interfax-Russia.ru - Крымское управление МЧС России распространило экстренное предупреждение об аномально жаркой погоде 29 августа - 2 сентября.

"Ожидается аномально жаркая погода, значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в пресс-релизе чрезвычайного ведомства.

По данным синоптиков, во вторник в Симферополе днем +31...+33°, на южном берегу Крыма чуть меньше: +30...+32°.

"Тропическая воздушная масса удерживает свои позиции на полуострове, поэтому до конца текущей недели жителей и гостей Крыма будет по-прежнему радовать солнечная и сухая погода. Температура воздуха составит: ночью 14...19°, на побережье 20...25°; днем 29...34°, в горах 23...28°. Умеренный северо-восточный ветер местами будет усиливаться до 15 м/с", - говорится на сайте Крымского гидрометцентра.

Спасатели советуют крымчанам и курортникам надевать светлую одежду (желательно из хлопка) и головные уборы, пить больше воды и не употреблять алкоголь, сократить пребывание на открытом воздухе, принимать прохладный душ или ванну.