Telegram выразил готовность раскрывать властям данные подозреваемых в терроризме пользователей, если на это есть решение суда

28.08.18 13:50

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

28 августа. Interfax-Russia.ru- Telegram готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме пользователей властям, если на это есть соответствующее решение суда, сообщил мессенджер на своем сайте

"Если Telegram получает судебное решение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона для компетентных органов. До сих такого не случалось", - говорится в сообщении.

"Если это случится, мы включим это (прецедент раскрытия данных властям) в полугодовой отчет, доступный по ссылке: https://t.me/transparency" - отмечается в сообщении.

В тоже время, изменение политики конфиденциальности Telegram не означает, что мессенджер будет предоставлять ключи для дешифровки сообщений, заявил "Интерфаксу" Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", юристы которой представляют компанию в судах.

"Речь идет не о переписке, что важно. Речь идет о предоставлении сведений об ip-адресе и телефоне. Вопрос о переписке как был, так и остается неприкосновенным. Павел Дуров всегда говорил, что переписка не будет предоставляться никаким властям никаких стран", - сказал П.Чиков агентству во вторник.

"Никаких ключей, никакой переписки передаваться не будет - даже индивидуально", - подчеркнул руководитель "Агоры".