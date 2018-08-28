Вопрос о разблокировке Telegram будет рассмотрен, только если мессенджер предоставит ФСБ ключи шифрования, сообщает Роскомнадзор

28.08.18 14:21

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

28 августа. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор готов рассмотреть вопрос о разблокировке Telegram, только если мессенджер выполнит судебное решение и предоставит ключи шифрования ФСБ, сообщил "Интерфаксу" замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Только если будет выполнено требование ФСБ и решение суда, мы, соответственно, будем рассматривать вопрос об исключении Telegram из-под блокировки", - сказал В.Субботин.

Он подчеркнул, что есть определенные требования закона, которые предъявляются ФСБ к Telegram о предоставлении ключей и дешифраторов.

"Если Telegram сказал, что готов что-то предоставлять, то это еще не значит, что он готов исполнять закон. Надо изучить, что они (Telegram) хотят предоставить", - пояснил В.Субботин.