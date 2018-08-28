В финал конкурса управленцев в Дагестане прошли 160 человек

28.08.18 14:03

© РИА Новости. Евгений Биятов

28 августа. Interfax-Russia.ru - Более полутора сотен человек пробились в финал конкурса управленцев "Мой Дагестан", сообщил представитель автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Илья Лепихов.

Всего организаторы получили более 11 тыс. заявок, было зарегистрировано более 6 тыс. участников из 85 регионов России.

"Подтвердить результат удалось не всем: по итогам ретеста были отсеяны 55 человек, еще 10 человек не пришли на ретест. В финал конкурса был допущен 161 человек. Один человек по личным причинам отказался от участия, таким образом, в финал вышли 160 человек из более 11 тысяч", - сказал И.Лепихов в ходе подведения итогов конкурса.