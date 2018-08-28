Общие расходы на подготовку к Универсиады-2019 в Красноярске составляют более 80 млрд рублей

28.08.18 14:07

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

28 августа. Interfax-Russia.ru - Общая сумма расходов на Универсиаду-2019 превысила 80 млрд рублей, сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс на Съезде муниципальных образований региона.

"Общие расходы на проведение этого крупнейшего международного мероприятия (Зимней универсиады-2019 - ИФ) (...) составляют более 80 миллиардов рублей. Большая часть, по счастью, - это федеральные вложения в Красноярский край и, прежде всего, в его столицу, в Красноярск", - цитирует слова А.Усса пресс-служба губернатора и правительства края.

Глава региона отметил, что это вложения не только в организацию Игр и строительство спортивных объектов, но и в инфраструктуру, благоустройство Красноярска, в развитие лечебных учреждений и в работу с наследием Универсиады.