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28.08.18 14:07
Общие расходы на подготовку к Универсиады-2019 в Красноярске составляют более 80 млрд рублей
"Общие расходы на проведение этого крупнейшего международного мероприятия (Зимней универсиады-2019 - ИФ) (...) составляют более 80 миллиардов рублей. Большая часть, по счастью, - это федеральные вложения в Красноярский край и, прежде всего, в его столицу, в Красноярск", - цитирует слова А.Усса пресс-служба губернатора и правительства края.
Глава региона отметил, что это вложения не только в организацию Игр и строительство спортивных объектов, но и в инфраструктуру, благоустройство Красноярска, в развитие лечебных учреждений и в работу с наследием Универсиады.
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