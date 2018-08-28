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28.08.18 14:13
Мраморный фонтан запущен в Царском Селе после 30-летнего перерыва
"Месяц назад мы завершили реставрацию, и сегодня фонтан будет впервые запущен после 30-летнего перерыва", - отметила директор ГМЗ Ольга Таратынова на церемонии во вторник.
В ходе реставрации была осуществлена разборка разрушенной гидроизоляции чаши. Специалисты восстановили мраморные элементы фонтана, боковых стенок и центральной композиции. Поверхность камня была укреплена. Фонтан работает по принципу замкнутого цикла.
На работы было потрачено 16,6 млн рублей. Ими занималась Царскосельская янтарная мастерская.
Мраморный фонтан - единственный большой фонтан в музее-заповеднике. Он сооружен в Собственном садике Екатерининского парка в 1866 году по проекту архитектора Александра Видова, скульптора Грациозо Ботта.
Восьмиугольный бассейн с вазами-кашне на углах и большая чаша в центре выполнены из белого каррарского мрамора мастерами Петергофской гранильной фабрики.
В годы войны фонтан чудом уцелел и не был поврежден.
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