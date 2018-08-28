Около 100 тыс. волонтеров и госслужащих вышли на экологический субботник в Ингушетии

28.08.18 14:34

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 августа. Interfax-Russia.ru - В Ингушетии в рамках Всероссийской экологической акции "Вода России " стартовал самый масштабный за всю историю республики субботник с участием волонтерских, молодежных движений, а также государственных и муниципальных служащих, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг ".

На экологический призыв Комэкологии республики откликнулись порядка 100 тысяч человек. Основной площадкой мероприятия стала водоохранная зона реки Сунжа на территории границ сельских поселений Барсуки и Плиево.

В ходе масштабного экологического субботника планируется очистить и благоустроить водоохранную зону и берега реки на всем протяжении упомянутого водного объекта в Ингушетии, от границы с Северной Осетией до границы с Чеченской Республикой.

Ближе к 14 часам к участникам акции присоединились глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Почетным гостям мероприятия презентовали проект "Президентский Сад", предусматривающий посадку 10 тыс. плодовых деревьев (сливы, яблони, груши, алыча, черешни, айвы, вишни) в пойме реки Сунжа в селе Плиево в водоохранной зоне реки Сунжа.

На береговых полосах реки будут высаживать деревья с сильной корневой системой, в том числе иву, березу, акацию. Площадь нового сада составит 200 га.

Саженцы закуплены за счет спонсорских средств и народных сборов. Основными целями проекта служат улучшение экологической ситуации в регионе, укрепление берегов рек и водоемов, экологическое просвещение и формирование экокультуры у населения.