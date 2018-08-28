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Аэродинамическую трубу за 3 млрд руб. собираются построить в Новосибирске для изучения обледенения самолетов

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
28 августа. Interfax-Russia.ru - Аэродинамическую трубу для изучения процессов обледенения при взлете и посадке самолетов планируется построить в новосибирском Академгородке, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" научный руководитель Института теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича академик Василий Фомин.

"Самолеты, когда они садятся или взлетают, могут обледенеть. Тогда аэродинамика становится другой, изменяется подъемная сила и самолет может просто упасть, это бывало много раз. Поэтому надо строить аэродинамическую установку, на которой это все можно изучать", - сказал ученый агентству "Интерфакс-Сибирь" в кулуарах форума "Технопром-2018" во вторник.

В.Фомин отметил, что обледенение при взлете-посадке происходит спонтанно, при этом в перспективе, скорректировав применяемые материалы и аэродинамику самолета, можно будет отказаться от обработки самолетов антиобледенительной жидкостью.

Стоимость новой аэродинамической трубы составит 2-3 млрд рублей, сказал академик, добавив, что интерес к проекту проявляют российские авиастроительные компании.

Новая аэродинамическая труба станет частью междисциплинарного исследовательского комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики, который планируется построить в новосибирском Академгородке в рамках проекта по развитию новосибирского Академгородка - "Академгородок 2.0", сообщил В.Фомин.

В мае этого года сообщалось, что стоимость этого исследовательского комплекса может составить 15 млрд рублей. "По срокам мы планируем в 2019 - 2021 году выйти уже на то, что будет построено здание и закуплено основное оборудование. И начнется работа (...) По стоимости работ сейчас можно только предварительные оценки давать, потому что научное оборудование - это штучный товар, на рынке не продается. Грубая предварительная оценка - 15 млрд рублей", - сообщил журналистам директор Института гидродинамики им. М.А.Лаврентьева Сергей Головин.

В создании нового исследовательского центра, предусмотренного программой развития обновления Новосибирского научного центра, участвуют Институт гидродинамики, Институт теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича и Институт теплофизики им.С.С.Кутателадзе, уточнил С.Головин.

Предполагается, что в состав комплекса войдет четыре исследовательских центра: аэродинамический, перспективных энергетических технологий, центр геофизической гидродинамики и центр высокоэнергетичных технологий и новых материалов.

В частности, будет построено несколько новых исследовательских установок, в том числе аэродинамические трубы, необходимые для разработки гиперзвуковых аппаратов, авиадвигателей нового поколения и прочее.

"Это климатическая аэродинамическая труба - все мы знаем о проблеме обледенения самолетов, которое может приводить к катастрофическим последствиям, если с ней не научиться бороться с помощью каких-то специальных покрытий, с помощью оптимизации формы летательных аппаратов. И это импульсная гиперзвуковая высокоэнтропийная труба - здесь предполагается достичь рекордных характеристик по скоростям течения - до 20 скоростей звука", - сказал С.Головин.

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