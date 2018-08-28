Спокойно и прагматично: Кремль проанализирует, как ответить на санкции США
  
Деление во имя экономики: Россию предлагают разделить на 14 макрорегионов
   
Причины и следствия: названа причина пожара в "Зимней вишне"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
28.08.18 15:09

Бюджет Курганской области в I полугодии исполнен с профицитом 1,2% от доходов

© РИА Новости. Илья Питалев
8 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Курганской области утвердило исполнение областного бюджета за январь-июнь 2018 года с профицитом 234 млн рублей или 1,2% от доходов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"За первое полугодие доходы бюджета области с учетом всех поступлений составили 18 млрд 968,5 млн рублей, расходы - 18 млрд 734,5 млн рублей, профицит - 234 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, 70% расходов областного бюджета - 12,5 млрд рублей - составили расходы социального характера. На софинансирование госпрограмм, где выделяются субсидии из федерального бюджета, было направлено 1,2 млрд рублей. На финансовую помощь местным бюджетам выделено 38,5% ресурсов областного бюджета, или 7,2 млрд рублей, в том числе в виде дотаций - 2,6 млрд рублей, что на 754 млн рублей больше, чем за первое полугодие 2017 года.

Как отмечается со ссылкой на первого заместителя начальника финансового управления региона Константина Ермакова, "рост собственных доходов позволил в первом полугодии выполнить все расходные обязательства без привлечения новых кредитных средств".

Государственный долг региона не увеличился и остался на уровне 1 января 2018 года - 16,6 млрд рублей.

Первоначально бюджет Курганской области на 2018 год был одобрен с доходами 38 млрд 133 млн рублей, расходами - 40 млрд 688 млн рублей, дефицитом - 2,555 млрд рублей, или 6,3% от расходов. После внесения изменений в июне доходы составили 39 млрд 745,4 млн рублей, расходы - 42 млрд 208,1 млн рублей, дефицит - 2 млрд 462,7 млн рублей или 5,8% от расходов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.08.18 16:46
Самый жаркий день августа зафиксирован в Москве
.
  28.08.18 13:05
Около пятой части месячной нормы осадков выпадет в Москве в последние два дня лета
.
  28.08.18 12:25
Московские школы готовы к новому учебному году
.
  28.08.18 11:20
Почти два десятка ядовитых змей изъяли из московской квартиры
.
  28.08.18 10:00
Станцию "Савеловская" Большого кольца метро в Москве откроют до конца года
.
  28.08.18 08:20
Более 6 тыс. новых валидаторов в общественном транспорте Москвы будут принимать к оплате бесконтактные банковские карты
.
  27.08.18 13:18
Поезд "Город образования" запустили в московском метро
.
  27.08.18 13:07
Малое число "зайцев" позволяет убрать турникеты из московского транспорта - кандидат в мэры Собянин
.
  27.08.18 11:10
Собянин и губернатор Владимирской утвердили новую программу сотрудничества на 2018-2022 годы
.
  27.08.18 10:55
Дональдом, Арамисом, Семирамидой и Джульеттой называли москвичи детей в 2018 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket