Бюджет Курганской области в I полугодии исполнен с профицитом 1,2% от доходов

28.08.18 15:09

© РИА Новости. Илья Питалев

8 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Курганской области утвердило исполнение областного бюджета за январь-июнь 2018 года с профицитом 234 млн рублей или 1,2% от доходов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"За первое полугодие доходы бюджета области с учетом всех поступлений составили 18 млрд 968,5 млн рублей, расходы - 18 млрд 734,5 млн рублей, профицит - 234 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, 70% расходов областного бюджета - 12,5 млрд рублей - составили расходы социального характера. На софинансирование госпрограмм, где выделяются субсидии из федерального бюджета, было направлено 1,2 млрд рублей. На финансовую помощь местным бюджетам выделено 38,5% ресурсов областного бюджета, или 7,2 млрд рублей, в том числе в виде дотаций - 2,6 млрд рублей, что на 754 млн рублей больше, чем за первое полугодие 2017 года.

Как отмечается со ссылкой на первого заместителя начальника финансового управления региона Константина Ермакова, "рост собственных доходов позволил в первом полугодии выполнить все расходные обязательства без привлечения новых кредитных средств".

Государственный долг региона не увеличился и остался на уровне 1 января 2018 года - 16,6 млрд рублей.

Первоначально бюджет Курганской области на 2018 год был одобрен с доходами 38 млрд 133 млн рублей, расходами - 40 млрд 688 млн рублей, дефицитом - 2,555 млрд рублей, или 6,3% от расходов. После внесения изменений в июне доходы составили 39 млрд 745,4 млн рублей, расходы - 42 млрд 208,1 млн рублей, дефицит - 2 млрд 462,7 млн рублей или 5,8% от расходов.