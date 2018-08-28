Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане

28.08.18 15:12

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

28 августа. Interfax-Russia.ru - Два грузовых и легковой автомобиль столкнулись на трассе М-7 в Татарстане, четыре человека погибли, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По информации ведомства, сообщение об автоаварии в Зеленодольском районе вблизи д. Исаково на 753 км трассы М-7 поступило по системе "112" в 14:00 мск.