Дуров не ждет разблокировки Telegram в РФ

28.08.18 15:30

© РИА Новости. Валерий Левитин

28 августа. Interfax-Russia.ru - Основатель Telegram Павел Дуров считает, что изменение политики конфиденциальности мессенджера не приведет к его разблокировке в России.

"Может ли это изменение (политики конфиденциальности - ИФ) привести к прекращению попыток блокировки Telegram в России? Думаю, что нет", - написал П.Дуров в своем Telegram-канале во вторник.

Он пояснил, что это невозможно по нескольким причинам.

"В России от Telegram требуют не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причем всех пользователей. Telegram в России находится вне закона. Ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России", - рассказал П.Дуров.