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28.08.18 15:35

Более 70 выборов разного уровня пройдут в Воронежской области в единый день голосования

© РИА Новости. Нина Зотина
28 августа. Interfax-Russia.ru - На территории Воронежской области в единый день голосования, который состоится 9 сентября, предстоит заместить 496 мандатов в ходе избирательных кампаний различного уровня, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Сергей Канищев на пресс-конференции во вторник в пресс-центре "Интерфакса" в Воронеже.

"Всего в регионе проходит 71 избирательная кампания: одна - по выборам губернатора и 70 кампаний - по выборам в органы местного самоуправления. При этом численность избирателей составляет 1 млн 859 тыс. 725 человек", - отметил С.Канищев.

По его словам, подготовку и проведение выборов обеспечивают 1 тыс. 739 участковых избирательных комиссий, 39 территориальных избирательных комиссий, а также 60 избирательных комиссий муниципальных образований.

"Стоит отметить, что жители Воронежской области могут воспользоваться процедурой "Мобильный избиратель", суть которой заключается в возможности подать заявление о включении в список избирателей на выборах губернатора по месту фактического нахождения. В настоящее время подано более 5,3 тыс. таких заявлений. При этом при проведении выборов в органы местного самоуправления по-прежнему принимаются открепительные удостоверения", - сказал С.Канищев.

Он напомнил, что на предстоящих выборах продолжится применение технологии QR-кода, которая будет использоваться при изготовлении протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на всех избирательных участках.

Кроме этого, на 209 избирательных участках в облцентре планируется использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней нового поколения - КОИБ-2017, еще 11 КОИБов остаются в резерве на случай возникновения технических проблем, добавил председатель облизбиркома.

Также на 207 избирательных участках в Воронеже и во всех территориальных избирательных комиссиях будут установлены видеокамеры, отметил С.Канищев.

"В целом подготовка к проведению единого дня голосования проходит в штатном режиме. Серьезных нарушений зафиксировано не было. Обращения, которые поступают в избирательную комиссию в незначительном количестве, касаются, в основном, вопросов ведения предвыборной агитации", - сказал он.

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