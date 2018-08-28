По факту аварии с семью пострадавшими и двумя погибшими на дороге в Челябинской области возбуждено уголовное дело

28.08.18 15:39

© РИА Новости. Алексей Филиппов

28 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту аварии в Челябинской области с участием "МАЗа" и фургона, в результате которой два человека погибли и семеро получили травмы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД во вторник.

"Межмуниципальный отдел МВД России "Чебаркульский" возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель грузовика "МАЗ" задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Накануне вечером на дороге между поселками Бишкиль и Варламово в Чебаркульском районе "МАЗ" наехал на стоявший на обочине "Фольксваген Крафтер" перевозивший людей.

В результате травмы получили девять человек. Двое скончалось по дороге в больницу, шестеро госпитализированы, их них двое в реанимацию. Еще один пострадавший отказался от госпитализации.

Большинство пострадавших - женщины в возрасте от 57 до 33 лет. Фургон с людьми направлялся из Орска в Екатеринбург.

Водитель "МАЗа" в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.