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28.08.18 15:39
По факту аварии с семью пострадавшими и двумя погибшими на дороге в Челябинской области возбуждено уголовное дело
"Межмуниципальный отдел МВД России "Чебаркульский" возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель грузовика "МАЗ" задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
Накануне вечером на дороге между поселками Бишкиль и Варламово в Чебаркульском районе "МАЗ" наехал на стоявший на обочине "Фольксваген Крафтер" перевозивший людей.
В результате травмы получили девять человек. Двое скончалось по дороге в больницу, шестеро госпитализированы, их них двое в реанимацию. Еще один пострадавший отказался от госпитализации.
Большинство пострадавших - женщины в возрасте от 57 до 33 лет. Фургон с людьми направлялся из Орска в Екатеринбург.
Водитель "МАЗа" в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
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